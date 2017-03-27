'FETÖ'nün Konya'da 2 bin 700 kişilik bağış listesi çıktı'

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerince asılsız delillerle şirketine operasyon düzenlendiği iddia edilen iş adamı Nusret Argun, "Örgütün Konya'da 2 bin 700 kişilik bağış listesi çıktı. Benden önce 100 lira topluyorlarsa benden sonra 100 bin lira toplamışlar." dedi.

Argun, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kendisine ve 233 kişiye yönelik, FETÖ/PDY üyelerince asılsız delillerle 2008'de gerçekleştirilen operasyon sonrası Adana'daki özel yetkili 8. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 177 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildiğini, başvuruları üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesinin tüm sanıklar hakkındaki hükmü kaldırdığını hatırlattı.

Yargıtayın o günkü yargılamadaki eksiklikleri, yanlışlıkları ve kurulan kumpasları tüm açıklığıyla ortaya koyduğunu ifade eden Argun, FETÖ'nun isteklerini yerine getirmemesiyle başlayan sürecin buralara kadar geldiğini dile getirdi.

"Kumpasın sebebi enerji piyasasındaki hisselerimdi"

Argun, şahsında Konyalıların "terbiye edilmeye" çalışıldığını, insanların bu şekilde gözlerinin korkutulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunların bana kumpas kurmalarının sebebi enerji piyasasındaki hisselerimdi. Örgütün Konya'da 2 bin 700 kişilik bağış listesi çıktı. Benden önce 100 lira topluyorlarsa benden sonra 100 bin lira toplamışlar."