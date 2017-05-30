FETÖ'nün karargahı 'Pinhan Restaurant' davasında görevsizlik

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan Maltepe'deki "Pinhan Restaurant"ta örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, himmet ve diğer gelirlerin sanki şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduğu iddiasıyla 14'ü firari, 12'si tutuklu 47 sanık hakkında açılan dava dosyası, görevsizlik kararıyla Anadolu ağır ceza mahkemesine gönderildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Güldiker tarafından hazırlanan iddianameyi etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce başlayan iddianameye konu soruşturmanın konusunun yargı çevresinin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve yetkili ağır ceza mahkemesi olduğuna hükmeden mahkeme, dava dosyasının yetkili Anadolu ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, mahkemenin görevsizlik kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, kararın yerinde ve yasaya uygun olduğunu belirterek, itirazı reddetti.

Bu kararla birlikte dava dosyası, Anadolu ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Ceza istemleri

İddianamede, kayyum atandıktan sonra kapanan Bank Asya "müşteki'' sıfatıyla, aralarında restoran sahipleri Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör, Ahmet Çelik ve Vedat Köprücü'nün de bulunduğu 47 kişi "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Sanıklar Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör, Vedat Köprücü, Bekir Çelik, Uğur Akkoç ile 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sahte pasaportla Bulgaristan'a giden daha sonra Türkiye'ye teslim edilen Hasan Çelik ve Hüseyin Çelik'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istenen iddianamede, sanıklar Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör, Vedat Köprücü, Aziz Özdemir, Faik Toklucu, Salih Aydın ve Uğur Akkoç'un ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'', ''Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet'' suçlarından 22,5 yıldan 37'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet'' suçlarından 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörülen iddianamede, sanıklar Hasan Çelik ve Hüseyin Çelik'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçundan 10,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi

İddianamede, 17 sanığın "örgüt propagandası yapmak suçundan'' 7,5 yıla, aralarında firari sanıklar Ali Çelik, Ahmet Çelik, Vedat Köprücü, Mehmet Barut ve Ömer Barut'un da bulunduğu 7 sanığın da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, ayrıca 2 sanık hakkında "etkin pişmanlık'' hükümleri uygulanması istendi.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, 19 Kasım 2014'te, Maltepe'de faaliyet gösteren "Pinhan Restaurant"ın FETÖ/PDY adına faaliyette bulunduğu, toplanan paraların aynı adrese kayıtlı Birim Gayrimenkul, Birim Sigorta ve Herkül Dış Ticaret firmaları aracılığıyla yurt dışına kaçırıldığı, bu şirketlere ait belgelerin bir otomobile yüklenerek imha edilmeye götürüleceği yönünde ihbarda bulunulmuştu.

Ön araştırmanın ardından Maltepe'de durdurulan 34 EH 1483 plakalı araçta, bağış makbuzu, fatura, çek, senet ve kasa defterleri gibi 3 bin civarında belge ele geçirilmişti. Belgelerin incelenmesiyle tespit yapılan şüpheliler, teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde 30 Mayıs 2016'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Kurulan örgüte üye olma, Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan 20 kişi tutuklanmıştı.

Restoran sahipleri Hızır Güngör, Ahmet Çelik ve Vedat Köprücü'nün, yurt dışına kaçtıkları tespit edilmişti.

Savcılığın talebi üzerine Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, 18 Haziran 2016'da FETÖ/PDY örgütü adına faaliyete bulunduğu gerekçesiyle Pinhan Restaurant, Birim Gayrimenkul, Birim Sigorta ve Herkül Dış Ticaret şirketlerine el koyma kararı vererek kayyum tayin etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında hazırladığı fezlekeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.