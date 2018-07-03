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FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri yapılanması'na operasyon

Çanakkale'de FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 23'ü muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç 26 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri yapılanması'na operasyon

Çanakkale'de FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 23'ü muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç 26 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

03 Temmuz 2018 Salı 10:19
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FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri yapılanması'na operasyon

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 26 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan FETÖ üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucunda 23'ü muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç edilen 26 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ekipler karar doğrultusunda 2 albay, birer yarbay ve binbaşı, 6 yüzbaşı, 13 üsteğmen ile 3 teğmenin yakalanması için operasyon başlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleFETÖKara Kuvvetleri Yapılanması
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