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FETÖ'nün kapatılan üniversitesinde çalışanlara yönelik operasyon

Diyarbakır merkezli KHK kapsamında kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesinin eski akademik personel ve çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün kapatılan üniversitesinde çalışanlara yönelik operasyon

Diyarbakır merkezli KHK kapsamında kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesinin eski akademik personel ve çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

08 Kasım 2017 Çarşamba 14:10
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FETÖ'nün kapatılan üniversitesinde çalışanlara yönelik operasyon

Diyarbakır merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğünün eski akademik personel ve çalışanlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Diyarbakır, Adıyaman, Bursa, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda F.D, E.U, A.T, A.T, E.S, E.Ş, M.K, H.S, E.D. ve U.D. gözaltına alındı.

Diğer 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırFETÖKhk
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