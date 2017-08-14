Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108475
ALTIN
145.422
DOLAR
3.5291
STERLİN
4.5773
EURO
4.1648
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Guliyev'in zaferi dünya basınında

FETÖ'nün İzmir'deki yeni yapılanmasına yönelik operasyon

Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada, yeniden yapılanan örgütün sözde "İzmir imamı" olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli ve eşi ile örgütün sözde "Bornova imamı" olduğu öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün İzmir'deki yeni yapılanmasına yönelik operasyon

Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada, yeniden yapılanan örgütün sözde "İzmir imamı" olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli ve eşi ile örgütün sözde "Bornova imamı" olduğu öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:11
0 Okunma
FETÖ'nün İzmir'deki yeni yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde "İzmir imamı" olduğu öne sürülen zanlı ve eşi ile sözde "Bornova imamı" olduğu belirtilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalanan, örgütün sözde "İzmir imamı" olduğu öne sürülen H.K. ve eşi M.K. ile sözde "Bornova imamı" olduğu iddia edilen E.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddettikleri, bir bölümü yastığa saklanmış halde bulunan yüklü miktardaki paranın ailelerinden kalan bazı malların satışı ve birikimlerinden kaynaklandığını söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda örgütün faaliyetlerini organize ettiği ve sözde "İzmir imamı" olduğu iddiasıyla H.K. ve eşi M.K. ile sözde "Bornova imamı" olduğu ileri sürülen E.U. gözaltına alınmıştı.

Örgütün Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasında önemli görev üstlendiği bilgisine ulaşılan H.K'nin evindeki aramada eşi ve kendisi adına düzenlenen sahte pasaport bulunmuştu. H.K'nin, "Altın Şehir" adı altında yeniden yapılanmaya giden örgüte yönelik 25 Temmuz'da başlatılan operasyon sonrası deşifre olduğunu düşünerek eşi ve 12 yaşındaki çocuğuyla kaçma hazırlığı yaptığı ileri sürülmüştü.

Öğretmen olduğu öğrenilen H.K'nin, FETÖ'nün kapatılan dershane ve eğitim kurumlarında görev yaptığı, üzerinde ve iki adresinde yapılan aramalarda 448 bin 468 ABD doları, 16 bin 516 lira, 765 avro ile bir miktar Suudi Arabistan riyali bulunmuştu. Ele geçirilen yüklü miktardaki dövizden 442 bin 15 ABD dolarının, H.K'nin evindeki yastığın içine tülbente sarılarak gizlendiği belirlenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ elebaşı Gülen'in avukatları hakim karşısında
FETÖ elebaşı Gülen'in avukatları hakim karşısında
Ankara'da PKK'ya uyuşturucu darbesi
Ankara'da PKK'ya uyuşturucu darbesi
FETÖ'nün 'iş adamı ve kamu görevlileri yapılanması davası' başladı
FETÖ'nün 'iş adamı ve kamu görevlileri yapılanması davası' başladı
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında dördüncü duruşma devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında dördüncü duruşma devam ediyor
Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi
5 üniversiteye 73 öğretim üyesi alınacak
5 üniversiteye 73 öğretim üyesi alınacak
Bahçeli: Eren'in kahramanca mücadelesi hatırdan çıkmayacak
Bahçeli: Eren'in kahramanca mücadelesi hatırdan çıkmayacak
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 13 kişi yakalandı
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 13 kişi yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ