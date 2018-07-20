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FETÖ'nün 'izdivaç ablası'na 7 yıl 11 ay hapis

Terör örgütü içinde "izdivaç ablası" olduğu ve ByLock kullandığı tespit edilen avukat Özge Elif Hendekçi'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunda 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün 'izdivaç ablası'na 7 yıl 11 ay hapis

Terör örgütü içinde "izdivaç ablası" olduğu ve ByLock kullandığı tespit edilen avukat Özge Elif Hendekçi'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunda 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 13:45
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FETÖ'nün 'izdivaç ablası'na 7 yıl 11 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde "izdivaç ablalığı" yaptığı ve ByLock kullandığı gerekçesiyle hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açılan avukat Özge Elif Hendekçi, 7 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme heyeti dosyayı karara bağladı.

Kararda, sanık Hendekçi'nin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'a giriş sayısı, programı kullanma sıklığı ve yazışma içeriklerinde örgütsel yazışma içeriklerinin bulunduğu belirtilerek, sanığın 2015'te İstanbul'da avukatların kaldığı evin sorumlusu olduğuna dair tanık beyanlarının olduğuna vurgu yapıldı.

Üniversiteden yeni mezun olan avukat adayları ile kariyer toplantıları yapmasını ve örgüte bağlılık derecesini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık Hendekçi'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "izdivaç ablası" olduğu belirtilen ve ByLock kullandığı tespit edilen avukat Elif Özge Hendekçi'nin, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ
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