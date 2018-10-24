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FETÖ'nün istihbaratçı emniyet müdürüne gözaltı

FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden eski EGM İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Operasyon Şube Müdürü Yıldız, İstanbul'da yakalandı.

FETÖ'nün istihbaratçı emniyet müdürüne gözaltı

FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden eski EGM İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Operasyon Şube Müdürü Yıldız, İstanbul'da yakalandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:57
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FETÖ'nün istihbaratçı emniyet müdürüne gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'deki "gaybubet evi" olarak adlandırılan bir örgüt hücresinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üst düzey yöneticilerin olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, örgütün üst düzey yöneticilerden eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Operasyon Şube Müdürü Mehmet Fecri Yıldız ile Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinden yakalama kararları bulunan örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri TSK personel sorumlusu Erkan İnce ve ByLock kullanıcısı TUSKON üyesi Selim Bulut gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 1 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 1 harddisk, 2 taşınabilir internet modemi ve 1 USB bellek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürlüğüFetullahçı Terör Örgütü
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