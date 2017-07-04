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FETÖ'nün 'ışık evlerine' yönelik operasyonda 7 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, Sivas merkezli 17 ilde, örgütün "ışık evleri"ne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'ışık evlerine' yönelik operasyonda 7 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, Sivas merkezli 17 ilde, örgütün "ışık evleri"ne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

04 Temmuz 2017 Salı 14:01
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FETÖ'nün 'ışık evlerine' yönelik operasyonda 7 gözaltı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Devlete Karşı Suçlar ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Sivas'ta bulunan erkek öğrenci yapılanması ve bağlantılarına yönelik olarak yürütülen 2. aşama "ışık evleri"soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 17 ilde 22 hedefe eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Şırnak, Kayseri ve Hakkari'de görev yapan teğmenlerden C.A, M.B. ve Z.D, Amasya'da görev yapan astsubay D.E, Samsun'da bankacı olan O.Ç, Şanlıurfa'da öğrenci olan M.B. ve Sivas'ta çiftçilik yapan B.H. gözaltına alındı. Şüpheliler, gözaltına alındıkları illerdeki işlemlerinin ardından Sivas'a getirildi.

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan ve aralarında üsteğmen, teğmen, komiser yardımcısı, infaz koruma memuru ve öğretmenlerin de bulunduğu 15 firarinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖışık EvleriOperasyon
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