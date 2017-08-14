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FETÖ'nün 'iş adamı ve kamu görevlileri yapılanması davası' başladı

FETÖ/PDY'nin "iş adamı ve kamu görevlileri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet bulunup, finansal destek sağladıkları iddia edilen 78 sanığın yargılanmasına başlandı.

FETÖ'nün 'iş adamı ve kamu görevlileri yapılanması davası' başladı

FETÖ/PDY'nin "iş adamı ve kamu görevlileri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet bulunup, finansal destek sağladıkları iddia edilen 78 sanığın yargılanmasına başlandı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:48
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FETÖ'nün 'iş adamı ve kamu görevlileri yapılanması davası' başladı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "iş adamı ve kamu görevlileri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde örgüt adına faaliyet bulunup, finansal destek sağladıkları iddia edilen 78 sanığın yargılanmasına başlandı.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, 34'ü tutuklu 78 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Kimlik tespiti yapılmasının ardından iddianame okundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "iş adamı ve kamu görevlileri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 34'ü tutuklu 78 sanığın "terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ
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