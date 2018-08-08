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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün "gaygubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün "gaygubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:58
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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaygubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY'nin 6 "gaybubet evine" eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2'si kadın 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden meslekten ihraç edilen polis memuru hakkında kesinleşmiş 2 yıl 4 ay, astsubay hakkında da kesinleşmiş 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu, üçünün kapatılan FETÖ okullarında çalıştığı, eski komiserin ise ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşFETÖ
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