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FETÖ'nün 'himmet' paralarını Bank Asya'da tutanlara gözaltı

Ankara'da FETÖ'nün "himmet" paralarını örgüt adına Bank Asya'da açtıkları hesapta tuttukları belirlenen 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün 'himmet' paralarını Bank Asya'da tutanlara gözaltı

Ankara'da FETÖ'nün "himmet" paralarını örgüt adına Bank Asya'da açtıkları hesapta tuttukları belirlenen 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 10:35
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FETÖ'nün 'himmet' paralarını Bank Asya'da tutanlara gözaltı

Ankara'da FETÖ'nün "himmet" paralarını örgüt adına Bank Asya'da açtıkları hesapta tuttukları belirlenen 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖHimmetBank AsyaSon Dakika
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