FETÖ'nün 'himmet' paralarını Bank Asya'da tutanlara gözaltı

Ankara'da FETÖ'nün "himmet" paralarını örgüt adına Bank Asya'da açtıkları hesapta tuttukları belirlenen 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
AA
Ankara'da FETÖ'nün "himmet" paralarını örgüt adına Bank Asya'da açtıkları hesapta tuttukları belirlenen 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da FETÖ'nün "himmet" paralarını örgüt adına Bank Asya'da açtıkları hesapta tuttukları belirlenen 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da FETÖ'nün "himmet" paralarını örgüt adına Bank Asya'da açtıkları hesapta tuttukları belirlenen 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
AA