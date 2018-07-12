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FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Eskişehir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10'u muvazzaf 1'i ihraç 11 asker gözaltına alındı.

FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Eskişehir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10'u muvazzaf 1'i ihraç 11 asker gözaltına alındı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:18
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FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 asker yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 16 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Eskişehir, Ankara, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10'u muvazzaf, 1'i meslekten ihraç 11 rütbeli asker gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirFETÖHava Kuvvetleri Yapılanması
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