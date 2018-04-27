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FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması" şüphelileri adliyede

FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması" şüphelileri adliyede

FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

27 Nisan 2018 Cuma 11:52
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FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması" şüphelileri adliyede

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan 5 albay tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ mensubu askerlere yönelik soruşturma kapsamında Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Amasya, Konya, Kayseri, Muğla ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında devrelerinden 5 yıl erken terfi alarak albay rütbesine yükseltilen bir şüphelinin de olduğu 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bu arada, operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan albay rütbesindeki 5'inin ifade sürecinde itirafçı olup etkin pişmanlıktan faydalanarak, örgüte nasıl katıldıkları, örgütteki "abileri", örgüt toplantılarının yapıldığı yer ve tarihler ile bu toplantılara katılan örgüt mensubu meslektaşlarıyla ilgili bilgi verdikleri öğrenildi.

İfadeleri alınan 5 itirafçı albay, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ mensubu askerlere yönelik soruşturma kapsamında telefonlarına ByLock yükledikleri ve deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefonlar kullandıkları belirlenen 16'sı albay ve 9'u yarbay 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, zanlılardan 21'i 18 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yürütülen şüphelilerden 7'sinin pilot, 10'unun KHK ile ihraç edilen eski TSK personeli olduğu, bir kısmının da geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı öğrenilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ
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