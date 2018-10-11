FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik soruşturma

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 1 hukukçu teğmen, 1 hakim adayı ile 6 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Burdur, Antalya, İstanbul, Ankara ve Kütahya'da ikamet ettikleri öğrenilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
AA