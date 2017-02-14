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FETÖ'nün futbol yapılanması davası başladı

FETÖ/PDY'nin "futbol yapılanması"na yönelik, eski futbolcular Demiriz ile Tütüneker ve firari sanık Erdem'in 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

FETÖ'nün futbol yapılanması davası başladı

FETÖ/PDY'nin "futbol yapılanması"na yönelik, eski futbolcular Demiriz ile Tütüneker ve firari sanık Erdem'in 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

14 Şubat 2017 Salı 16:06
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FETÖ'nün futbol yapılanması davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbol yapılanması"na yönelik eski futbolcular tutuklu sanık İsmail Demiriz ile tutuksuz sanık Uğur Tütüneker ve firari sanık Arif Erdem'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. 

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık İsmail Demiriz ile tutuksuz sanık Uğur Tütüneker katıldı. Firari sanık Arif Erdem'i ise avukatı temsil etti.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan tutuklu sanık Demiriz, teknik direktör olduğunu ve emekli maaşı aldığını söyledi. Teknik direktör olduğunu belirten Uğur Tütüneker ise üzerine kayıtlı gayrimenkul ve arabaya tedbir konulduğunu ifade etti.

Duruşmada iddianamenin özeti okunuyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) futboldaki yapılanması ve sanıklara ilişkin suçlamalar anlatılıyor.

Uzun zaman ''imamlık'' yaptığı, örgüt adına futbol camiasıyla temas kurduğu ve daha sonra Fetullah Gülen'in Mavi Marmara gemisiyle ilgili söylemlerine kızıp örgütten bağını kopardığı belirtilen Sait Alpsoy'un savcılık ifadesine yer verilen iddianamede, Alpsoy'un, "Türk Milli futbol takımının 2002 dünya şampiyonasında üçüncü olmasının ardından cemaate yakın futbolcuların aldığı teşvik priminden 200 veya 500 bin doların bir araya getirildiği, Arif Erdem'in bu parayı Fetullah Gülen'e götürdüğü, Gülen'in kabul etmediği, sonrasında Arif Erdem'in Gülen'in yardımcısı olan Cevdet Türkyolu'na bu parayı verdiği ve Gülen'in de bu durumdan memnuniyet duyduğunu Arif'e söylediğini bildiği" beyanları dikkati çekiyor.

Örgütün şifreli yazışma programı ByLock kullanıcısı olan Arif Erdem'in cep telefonundan Gülen'e ait telefon numarasıyla 289 kez görüştüğü ve HTS kayıtlarına göre FETÖ lideriyle sürekli irtibat halinde olduğu belirtilen iddianamede, İsmail Demiriz'in, Galatasaray'da oynarken örgüte ilk giren isimlerden olduğu, Uğur Tütüneker'in de örgüt temsilcileriyle hareket ettiği, örgütün desteğini aldığı ve örgüte maddi yardımda bulunduğu öne sürülüyor.

İddianamede şüphelilerin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖFutbol YapılanmasıFETÖnün Futbol Yapılanması
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