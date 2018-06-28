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FETÖ'nün 'firar edin' çağrısı ByLock'ta

FETÖ'nün "Nazilli yapılanması" soruşturması kapsamında tutuklanan Tuncer ile firari sanık Uymaz arasındaki ByLock yazışmalarında, 17-25 Aralık kumpası sonrasında operasyonlara karşı örgüt üyelerinin firar etmesinin istendiği dikkati çekti.

FETÖ'nün 'firar edin' çağrısı ByLock'ta

FETÖ'nün "Nazilli yapılanması" soruşturması kapsamında tutuklanan Tuncer ile firari sanık Uymaz arasındaki ByLock yazışmalarında, 17-25 Aralık kumpası sonrasında operasyonlara karşı örgüt üyelerinin firar etmesinin istendiği dikkati çekti.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:34
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FETÖ'nün 'firar edin' çağrısı ByLock'ta

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Nazilli yapılanması" soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu sanık Abdülkadir Tuncer ile firari sanık Nedim Uymaz arasındaki ByLock yazışmalarında, örgüt mensuplarının firara teşvik edildiği belirlendi.

FETÖ'ye yönelik 21'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı "Nazilli iş adamları yapılanması" davasında tutuklanan Abdülkadir Tuncer'in kullandığı şifreli haberleşme programı ByLock'un içerikleri dava dosyasına eklendi.

Tuncer'in aynı dosyada yargılanan ve hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istenen ve FETÖ'nün "Nazilli kasası" olarak bilinen firari Nedim Uymaz ile yaptığı ByLock yazışmalarında, örgüt üyelerinin firara teşvik edildiğine ilişkin yazışmalar yer aldı.

ByLock'ta 2015 yılındaki yazışmalarda, 17-25 Aralık kumpasının ardından örgüte yönelik operasyonlara da değinildi.

"Silivri'ye gittim, Can Dündar ve Gültekin Avcı'yı gördüm"

İkili arasındaki yazışmalarda, MİT tırları davasının firari sanığı Can Dündar ile eski savcı ve avukat Gültekin Avcı da konu edinildi.

Uymaz'ın Silivri'de Can Dündar ve Gültekin Avcı'yı gördüğüne ilişkin yazdıklarının da ByLock içeriklerinde bulunduğu belirlendi.

Tutuklu sanık Abdülkadir Tuncer ile firari sanık Nedim Uymaz arasındaki 2015 yılı içerisinde farklı tarihlerdeki ByLock diyalogları şu şekilde:

"Abdülkadir Tuncer: Efe firar etti diyorlar Saimler.

Nedim Uymaz: Doğru söylemişler.

Abdülkadir Tuncer: Bizi de teşvik ediyorlar, firar edin diyor.

Nedim Uymaz: Onlar kafayı yemişler.

Abdülkadir Tuncer: Allah kimseyi sevdiklerinden ayrı koymasın.

Nedim Uymaz: Amin.

Abdülkadir Tuncer: İnşallah içerideki kardeşlerimizi de tez zamanda ailelerine kavuştursun.

Nedim Uymaz: İnşallah.

Nedim Uymaz: Bugün Silivri'ye gittim. Can Dündar ve Gültekin Avcı'yı gördüm. Hapis çok kötü bir şey. Damat iyi ama. O bugün mahkemedeydi.

Nedim Uymaz: Abi vazife yapmadım daha, yarın görüşürüz.

Nedim Uymaz: Bugün yine polislere yaptılar, başka da bir şey yok.

Abdulkadir Tuncer: İnşallah olmaz.

Nedim Uymaz: 23 il dediği o mu? Toplam 46 polis.

Abdulkadir Tuncer: Bunların Allah cezalarını versin." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖBylock
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