FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, İzmir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında eski 1. emniyet müdürleri Ömer G. ve Veli Y. ile 3. sınıf emniyet müdürü Aziz B'nin de bulunduğu 15 emniyet personelinden 14'ü gözaltına alındı. Firari durumdaki bir polis memurunun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ederken, il dışındaki gözaltına alınanlar gün içerisinde İstanbul'a gönderilecek.