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FETÖ'nün eğitim derneği yöneticilerine tutuklama

FETÖ ile irtibatlı olduğu için kapatılan Gönül Dili Eğitim Derneğinin, "ByLock" kullandığı öne sürülen 5 üst düzey yöneticisi tutuklandı.

FETÖ'nün eğitim derneği yöneticilerine tutuklama

FETÖ ile irtibatlı olduğu için kapatılan Gönül Dili Eğitim Derneğinin, "ByLock" kullandığı öne sürülen 5 üst düzey yöneticisi tutuklandı.

18 Mayıs 2017 Perşembe 15:24
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FETÖ'nün eğitim derneği yöneticilerine tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Gönül Dili Eğitim Derneğinin "ByLock" kullandığı iddia edilen 5 üst düzey yöneticisi tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Gönül Dili Eğitim Derneğinin kurucu 9 yöneticisi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, derneğin üst düzey yöneticileri Evren E, Haydar G, Metin A, Vedat B. ve Hüseyin D. "teröre finans sağlamak" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklandı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları öne sürülen şüphelilerin, örgüte finansal destek sağladığı ve örgüte yeni üyeler kazanabilmek adına toplantılar düzenledikleri iddia ediliyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖFETÖnün Eğitim Derneği Yöneticileri
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