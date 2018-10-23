FETÖ'nün 'doktor' kod adlı üyesi tutuklandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgüt içerisinde "mahrem" askeri öğrencilerden sorumlu olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hüseyin E. ve avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.F.K, sanığı örgüt içerisinde mahrem askeri okul öğrencilerinden sorumlu kişi olarak tanıdığını söyledi.

Hüseyin E. ile örgüte ait toplantılara katıldıklarını belirten M.F.K, "Ben bu yapı içinde bölge talebe mesulü olarak görev yapıyordum. Hüseyin E. ile birlikte askeri okul öğrencileriyle ilgili toplantıya katıldım. Kendisi örgütte 'doktor' unvanıyla askeri öğrencilerle görüşürdü. Ben de sorumlu olduğum iki askeri öğrenciyle ilgili bu şahsa bilgi veriyordum." dedi.

Tanık beyanına karşı savunması alınan sanık Hüseyin E, hakkındaki iddiaları ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ/PDY terör örgütüne ait evlerde kaldığı, örgüt içerisinde 'doktor' unvanıyla askeri öğrencilerden sorumlu olduğu ve ayrıca 'Doktor Ömer' kod adını kullandığı hususları dikkate alınarak sanık Hüseyin E'nin ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması ve tutuklanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de dosya kapsamındaki mevcut delil durumunu dikkate alarak sanık Hüseyin E'nin tutuklanmasına ve eksik hususların giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.