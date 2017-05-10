Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
95952
ALTIN
141.171
DOLAR
3.5862
STERLIN
4.6439
EURO
3.9008
Çin'den füze denemesi
Çin'den füze denemesi
Batman'da 'sokak kütüphanesi'
Batman'da 'sokak kütüphanesi'
Annenize, “Star”ların Tercihini Hediye Edin !
Annenize,“Star”ların Tercihini Hediye Edin !
Kırkpınar ağasının altın kemeri hazır
Kırkpınar ağasının altın kemeri hazır
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç kullanımına dikkat
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç...

FETÖ'nün dernek yöneticilerine 'ByLock'tan tutuklama

FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Ankara Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneğinin "ByLock" kullandığı iddia edilen 3 üst düzey yöneticisi tutuklandı.

FETÖ'nün dernek yöneticilerine 'ByLock'tan tutuklama

FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Ankara Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneğinin "ByLock" kullandığı iddia edilen 3 üst düzey yöneticisi tutuklandı.

10 Mayıs 2017 Çarşamba 15:00
20 Okunma
FETÖ'nün dernek yöneticilerine 'ByLock'tan tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Ankara Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneğinin "ByLock" kullandığı iddia edilen 3 üst düzey yöneticisi tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen, KHK ile kapatılan derneğin kurucu 3 yöneticisi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan derneğin üst düzey yöneticileri Hasan C, Oktay Ö. ve Şeref T. "teröre finans sağlamak" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklandı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları öne sürülen şüphelilerin, Avrupa Birliği projelerinden alınan hibe desteğini, dernek üzerinden FETÖ'ye aktardıkları ve örgüte finansman sağladıkları iddia ediliyor.

Kapatılan Ankara Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneğinin yöneticileri, ayrıca AB'nin hibe ve destek projeleri üzerinden elde ettikleri paralarla, örgüte yeni üyeler kazanabilmek adına ücretsiz kurslar, geziler ve etkinlikler düzenlemekle suçlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖFETÖnün Dernek YöneticileriBylock
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün 'askeriye abisi' gizli bilgileri cevşende saklamış
FETÖ'nün 'askeriye abisi' gizli bilgileri cevşende saklamış
FETÖ'nün TSK'daki 'kripto' yapılanması operasyonunda 68 gözaltı
FETÖ'nün TSK'daki 'kripto' yapılanması operasyonunda 68 gözaltı
Antalya'da DEAŞ davasında karar
Antalya'da DEAŞ davasında karar
Dink cinayetine ilişkin üçüncü iddianame iade edildi
Dink cinayetine ilişkin üçüncü iddianame iade edildi
Kara Harp Okulundaki darbe girişimi davası görülüyor
Kara Harp Okulundaki darbe girişimi davası görülüyor
Annenize, “Star”ların Tercihini Hediye Edin !
Annenize, “Star”ların Tercihini Hediye Edin !

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ