FETÖ'nün dernek yöneticilerine 'ByLock'tan tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Ankara Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneğinin "ByLock" kullandığı iddia edilen 3 üst düzey yöneticisi tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen, KHK ile kapatılan derneğin kurucu 3 yöneticisi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan derneğin üst düzey yöneticileri Hasan C, Oktay Ö. ve Şeref T. "teröre finans sağlamak" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklandı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları öne sürülen şüphelilerin, Avrupa Birliği projelerinden alınan hibe desteğini, dernek üzerinden FETÖ'ye aktardıkları ve örgüte finansman sağladıkları iddia ediliyor.

Kapatılan Ankara Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneğinin yöneticileri, ayrıca AB'nin hibe ve destek projeleri üzerinden elde ettikleri paralarla, örgüte yeni üyeler kazanabilmek adına ücretsiz kurslar, geziler ve etkinlikler düzenlemekle suçlanıyor.