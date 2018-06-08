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FETÖ'nün dernek yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ soruşturmaları kapsamında KHK ile kapatılan 5 dernekte faaliyet gösterdiği gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 64 kişiden 26'sı yakalandı.

FETÖ'nün dernek yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ soruşturmaları kapsamında KHK ile kapatılan 5 dernekte faaliyet gösterdiği gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 64 kişiden 26'sı yakalandı.

08 Haziran 2018 Cuma 12:58
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FETÖ'nün dernek yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dernek yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 64 kişiden 26’sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ'nün dernek yapılanma yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Zühal İş ve Kadın Derneği, Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği, Mehtap Genç Akademi Derneği, Boğaziçi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği ile Aktif Marmara Eğitimciler Derneği'nde faaliyet gösterdiği belirlenen 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 38 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖFETÖnün Dernek Yapılanmasına Operasyonİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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