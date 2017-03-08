FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 'çatı iddianamesi' kabul edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, arasında "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 kişi hakkında hazırlanan "çatı iddianamesi" Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.