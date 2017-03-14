FETÖ'nün darbe girişimine 101 dava

Türkiye genelinde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 8 ayda 101 dava açıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, FETÖ ve darbe girişimiyle ilgili 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye genelinde Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma sayısı 10 bin 762 oldu.

Savcılık soruşturmalarının tamamlanmasının ardından "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "terör örgütü üyesi olmak", "örgüt adına suç işlemek", "suç ve suçluyu övmek" gibi suçlardan çok sayıda açılan davada 4 bin 970'i tutuklu 8 bin 663 şüpheli yer aldı.

Darbe girişimine yönelik ise Ankara, İstanbul, Muğla başta olmak üzere yurt genelinde toplam 101 dava açıldı. Hakim karşısına çıkan bazı sanıkların yargılanmalarına başlandı.