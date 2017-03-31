FETÖ'nün cezaevi operasyonu

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 infaz koruma memuru gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün cezaevi yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 6 infaz koruma memuru hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda infaz koruma memurları Deniz A, Ramazan K, Necmettin S, Mustafa Y, Ramazan K. ve Mehmet Akif K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA