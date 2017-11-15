FETÖ'nün 'ByLock'çu polislerine hapis cezası

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 56'sı tutuklu 61 polisin yargılandığı davada, sanıkları 1 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.
AA
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 56'sı tutuklu 61 polisin yargılandığı davada, sanıklar 1 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 56'sı tutuklu 61 polisin yargılandığı davada, sanıklar 1 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 56'sı tutuklu 61 polisin yargılandığı davada, sanıkları 1 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.
AA