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FETÖ'nün 'avukatlar sorumlusuna' hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ'nün "avukatlar sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün 'avukatlar sorumlusuna' hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ'nün "avukatlar sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:42
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FETÖ'nün 'avukatlar sorumlusuna' hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün "avukatlar sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Münir Cengiz ile avukatı katıldı.

Sanık Cengiz, savunmasında, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Avukatlardan sorumlu olduğum iddiaları gerçek dışıdır. Sadece Müdafaa Demokrasi ve Hukuk Derneği'nde (KHK ile kapatılan) diksiyon dersi veriyordum. Avukatlarla örgütsel anlamda bir bağım yoktur." dedi.

ByLock yazışmalarını reddetti

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın, "ByLock içeriklerinde örgüt mensubu avukatlarla yazışmaları bulunduğunu" belirtmesi üzerine Cengiz, programı kullanmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı Cihat Öztürk, yeni gelen bilgiler ışığında sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepFETÖBylock
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