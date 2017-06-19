FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 78 avukattan 45'i adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltında tutulan 78 avukattan 45'inin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Hastanede doktor kontrolünden geçirilen avukatlar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 189 avukat hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilmiş, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 78'i yakalanmıştı.
AA