FETÖ'nün 'askeriye abisi' gizli bilgileri cevşende saklamış

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma yapılanmasına yönelik 8'i tutuklu 9 sanık hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis talep edilen iddianame, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, örgütün Kilis'te askeriyeden sorumlu "abisi"nin, "Selçuk" kod adlı Ali Mavzer olduğu kaydedildi.

FETÖ'nün özellikle asker yapılanmasında gizliliğe büyük önem verdiğine değinilen iddianamede, şüphelilerin asker olmaları nedeniyle aynı toplantılara katılmadıkları ve birbirleriyle iletişime geçmedikleri, sadece "abi"yle ankesörlü telefon aracılığıyla görüştüklerine değinildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık eski astsubay İhsan Türk, gittiği her ilde kendisinden sorumlu kişilerle görüştüğünü, Kilis'te de gerçek ismi Ali olan "Selçuk" kod isimli kişiyle görüştüğünü anlattı. Sanık Türk, bu kişinin alay komutanlığında ne olursa kendisine haber vermesini istediğini kaydetti.

"Cevşeni çıkarıp açardı"

Kendisinden jandarma personeliyle ilgili bilgiler istediğini savunan Türk, ifadesinde şunlara yer verdi:

"Selçuk abinin kendisine ait bir tablet, bir telefonu, bir de dizüstü bilgisayarı vardı. Benim yanımdayken boynuna asılı cevşeni çıkarıp açar, içinde bulunan parmak ucu kadar çipi bilgisayara takardı. İki aşamalı uzunca şifreyi yazarak sisteme giriş yapardı. Bana 'bu çipi başka bilgisayara takarsan içindeki bilgileri siler ve göstermez' dedi. Çipte, Kilis İl Jandarma Komutanlığında görev yapan tüm personelin bilgilerinin yer aldığını, hatta gizli bilgilerin bulunduğunu söyledi."

Yol kontrolünde çipi yutacaktı

Selçuk isimli şüphelinin haftada bir gün Gaziantep'e gittiğini aktaran tutuklu sanık Türk, bu kişinin bir keresinde yol uygulamasında polis tarafından durdurulduğunu, çok korktuğunu neredeyse çipi yutacağını kendisine anlattığını kaydetti.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen aralarında İhsan Türk'ün de bulunduğu 8'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde önümüzdeki günlerde başlanacak.