Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94883
ALTIN
237.332
DOLAR
6.1018
STERLİN
7.9860
EURO
7.0317
Lorun en tatlı hali
Lorun en tatlı hali
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Güvenlik global bir problem"
"Güvenlik global bir problem"
Luka Modric beraat etti
Luka Modric beraat etti

FETÖ'nün askeri yapılanmasında çözülmeler

Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün "kripto asker yapılanması"na yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalan askerlerin ifadeleri örgütün iç yüzünü ortaya koydu.

FETÖ'nün askeri yapılanmasında çözülmeler

Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün "kripto asker yapılanması"na yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalan askerlerin ifadeleri örgütün iç yüzünü ortaya koydu.

07 Ekim 2018 Pazar 13:21
0 Okunma
FETÖ'nün askeri yapılanmasında çözülmeler

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "kripto asker yapılanması"na yönelik son 9 ayda gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da yer aldığı 84 şüpheliden 60'ı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Şüphelilerin ifadelerinde verdikleri bilgiler, örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin kripto asker yapılanmasına yönelik 3 Mart'ta düzenlenen operasyonda 18, 5 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda ise 12 subay gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 20'si muvazzaf 30 subaydan 20'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.

FETÖ'nün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandığının belirlenmesi üzerine örgütün astsubay yapılanmasına yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda ise 45'i muvazzaf 54 zanlı gözaltına alındı.

Yakalanan 54 astsubaydan 40'ı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanırken, örgütle nasıl irtibata geçtikleri ve neler yaptıklarıyla ilgili bilgiler verdi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 astsubayın ise 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütle iltisaklarını kestiklerini ifade ederek örgütle ilgili bildiklerini anlattıkları belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen söz konusu 84 şüpheliden 15'i tutuklandı, 60'ı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Bu 84 şüpheliden 69'u ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalan askerlerden bazılarının ifadeleri ise örgütün iç yüzünü ortaya koyuyor.

"İçki içmemizi' söylüyordu"

Açığa alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen yüzbaşı İ.Ö. ifadesinde, örgütün subaylardan sorumlu sözde imamı Ender A'nın kendisinden her zaman tedbirli davranmasını istediğini anlattı.

İ.Ö, ifadesinde "Ender A'nın, bana 'herkes gibi davranmamı, birlikte namaz kılmamamı, çalışkan olup aranan kişi olmamızı, cuma namazlarına gitmememi, özel ortamlarda içki içmek zorunda kalmamız gerektiğinde içki içmemizi' söylüyordu. Bunların sebebini sorduğumda bana 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin dinden uzak olduğunu' söylemişti. Ender A. beni sabit hattan arardı. Bunu sorduğumda 'tedbir amaçlı' böyle yaptığını ifade etmişti." dedi.

Kendisine örgüt içi evlilik yapması konusunda büyük baskı yapıldığını dile getiren İ.Ö., "Ender A. benim evleneceğim kişinin çalışan birisi olacağını, ben ve benim gibi rütbeli personelin genellikle doktorlarla evlendirildiklerini söylemişti. Eğer örgüt içi evlilik yapmazsam bozulacağımı, kayıp gideceğimi ve 'şefkat tokadı' yiyeceğimi de söylerdi." ifadelerini kullandı.

Flaş belleğin şifresi "Yapan O eden O"

Gaziantep'te görev yaptığı dönemde Ender A. tarafından kendisine bir flaş bellek verildiğine dikkati çeken İ.Ö, bu flaş belleğin normal şekilde bilgisayara takıldığında boş göründüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Ancak bilgisayar kapalıyken bu belleği bilgisayara takarak, bilgisayarın ilk açıldığı esnada F9 tuşuna basıyordum. Sonra çıkan mavi ekranda flaş disk yazısını seçiyordum. Şifre ekranı geliyordu, şifre kısmına 'Yapan O eden O' yazınca bellek açılıyordu. Bu belleğin içinde Fetullah Gülen ve Said Nursi'nin kitapları, Kur'an-ı Kerim, herkül.org sitesinin ara yüzü, Fetullah Gülen'e ait sohbet ve vaaz kayıtları vardı. Ender A. bu flaşı kimsenin görmemesi gerektiğini, özellikle eşimin görmeyeceği şekilde muhafaza etmemi söylemişti."

"Bana baskı yaparak evlenmeme engel oldu"

Muvazzaf binbaşı H.Z. ise ifadesinde, örgütle yıllar önce tanıştığını, "Ömer" isimli kişinin kendisine ders çalıştırdığını, ayrıca bu kişinin kendisine şiddet uygulayarak dövdüğünü belirtti.

Örgüt içi evlilik yapması için örgüttekilerin baskı yaptığını anlatan H.Z, şöyle devam etti:

"Benimle ilgilenen 'Oğuz' isimli bir şahıstı. O dönem bir bayanla tanıştım. Bu bayan arkadaşımla evlenmek istediğini söylediğimde, Oğuz isimli şahıs bana baskı yaparak evlenmeme engel oldu. Daha sonra şu anda evli olduğum kişiyle evlenmeme de örgüt izin vermedi. Ancak ben tüm zorluklara göğüs gererek şimdi eşimle evlendim. Aslında burada şunu anlatmak istiyorum. Örgüt, beni ve benim gibileri cemaat mensubu şahıslarla evlendirerek örgüte bağımlı kalmamızı istiyordu." 

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖKripto Asker Yapılanması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lorun en tatlı hali
Lorun en tatlı hali
Yönetmen ve oyuncu Renklidere vefat etti
Yönetmen ve oyuncu Renklidere vefat etti
Ardahan'da mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'da mevsimin ilk karı yağdı
Türk Kızılayı'nın şefkat eli yaşlılara da dokunuyor
Türk Kızılayı'nın şefkat eli yaşlılara da dokunuyor
Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Alpler'de 25 yıl sonra cenazesi bulunan dağcı defnedildi
Alpler'de 25 yıl sonra cenazesi bulunan dağcı defnedildi
Palamut bollaştı fiyat düştü
Palamut bollaştı fiyat düştü
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
'Erdoğan'ın Budapeşte ziyareti ilişkileri güçlendirir'
'Erdoğan'ın Budapeşte ziyareti ilişkileri güçlendirir'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ