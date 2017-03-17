Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
90420
ALTIN
142.324
DOLAR
3.6038
STERLIN
4.4576
EURO
3.8784
Japonya keşif uydusu fırlattı
Japonya keşif uydusu fırlattı
TMSF'den vatandaşlara uyarı
TMSF'den vatandaşlara uyarı
Yemen'de resim ve fotoğraf sergisi
Yemen'de resim ve fotoğraf sergisi
Atletizmde 'yürüyüş' zamanı
Atletizmde 'yürüyüş' zamanı
"Moralliyiz"
"Moralliyiz"

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonda, Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli 11 astsubay ve bir esnaf gözaltına alındı.

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonda, Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli 11 astsubay ve bir esnaf gözaltına alındı.

17 Mart 2017 Cuma 11:43
5 Okunma
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığında görevli 11 astsubay ile bu kişilerden sorumlu olduğu belirlenen sözde "askeri imam" bir esnaf gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, örgütün faaliyetlerinin ortaya çıkartılması ve örgütle bağlantılı olanların yakalanması amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Bu çerçevede Erzurum İl Jandarma Komutanlığına operasyon düzenleyen ekipler, halen görev başındaki 11 astsubay ile bunların kentteki sözde "askeri imamı" olduğu tespit edilen bir esnafı gözaltına aldı.

İfadelerinin alınması için emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı belirtildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖErzurumAskeri Imam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da bir ayda 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da bir ayda 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
"Hollanda'nın tüm savunmaları gerekçesiz ve yersizdir"
"Hollanda'nın tüm savunmaları gerekçesiz ve yersizdir"
Kozmik Oda ve KPSS savcılarında ByLock çıktı
Kozmik Oda ve KPSS savcılarında ByLock çıktı
Bilirkişiler kriptolu telefonların dinlenebileceğini belirledi
Bilirkişiler kriptolu telefonların dinlenebileceğini belirledi
FETÖ/PDY operasyonları sürüyor
FETÖ/PDY operasyonları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ