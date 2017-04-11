FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturmada tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen İbrahim Yakut'un ifade işlemleri sona erdi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Yakut'un "silahlı terör örgütü yönetici olmak" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Bröve ve rozetler ele geçirildi

Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyesi olan ve KHK ile meslekten çıkarılan şüpheli Yakut hakkındaki sevk yazısında, şüphelinin örgütün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı" yapılanması yöneticilerinden, Eskişehir'deki albay ve generaller gibi üst rütbeli şahıslardan sorumlu olduğu belirtilerek, "İkametgahında yapılan aramada mevcut işiyle ilgisiz şekilde Eskişehir Hava Kuvvetleri unsurlarına ilişkin bröve ve rozetlerin ele geçirildiği, durumun kendisine bağlı asker şahısların bağlılıklarının bir sembolü olduğu açıkça anlaşılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Yakut'un, 17-25 Aralık 2013 döneminden sonra örgütün finans kuruluşu Bank Asya'daki hesabında artış bulunduğu vurgulanan sevk yazısında, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair delillerin olduğu ve hakkında itirafçı anlatımlarının da dosyada yer aldığı kaydedildi.