FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na 10 ilde operasyon

Tekirdağ merkezli 10 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Tekirdağ'ın yanı sıra Sakarya, Manisa, Kars, Kırıkkale, Hatay ve Diyarbakır'ın da arasında bulunduğu 10 ilde, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapan polis ekipleri, bazı şüphelileri gözaltına aldı.