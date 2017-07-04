FETÖ'nün askeri okullardaki fişleme taktiği iddianamede

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde mahrem imamlarından Haluk S'nin, örgütün askeri okullardaki fişleme yöntemine yönelik itirafları yer aldı.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 43'ü tutuklu, 23'ü firari 102 sanık hakkında hazırladığı ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, itirafta bulunan sözde mahrem imam Haluk S'nin örgütte "Hususiler" olarak anılan yapılanmasına ilişkin ifadelerine de yer verildi.

"Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalanan Haluk S, ifadesinde, Ankara'ya geldiğinde firari sanık Tarık Toros ile "harp okulundaki öğrencilerden sorumlu abi" olarak Balgat bölgesinde görev yaptıklarını belirtti.

"Hususi"lerin, harp okulları ve polis akademisinde okuyan öğrencilerle ilgilenen ve bunlardan sorumlu kişilerin bağlı bulunduğu bir üst yapı olduğuna dikkati çeken Haluk S, Ankara'da bu faaliyet içerisinde yer alan ve evlerde kalanlardan M.K'nin sorumlu olduğunu ileri sürdü.

FETÖ'nün, gizliliğe çok önem verdiğini ifade eden Haluk S, örgüt içinde faaliyet gösterenlerin dahi Hususileri tanımadığını vurguladı.

Hücre evi

Haluk S, "Hususi"lerin yapının kurallarına teslimiyet içinde tam bir hücre evi gibi çalıştığına işaret ederek, örgütte bu gizliliğe "tedbir" adının verildiğini bildirdi.

Hususilerin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in direktifleriyle hareket ettiğini belirten Haluk S, FETÖ yapılanması içinde "5. kat" olarak bilinen organizasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bunlar, İzmir'de Bozyaka Yamanlar Koleji, İstanbul FEM Dershaneleri Altunizade Şubesi, Ankara Samanyolu Koleji İvedik Kampüsü içerisindeki ek binaydı. Bu noktalarda 'Hususi'lerin katılacağı toplantılar olduğunda tüm giriş ve çıkışları izole edilirdi. Bina içerisinde bulunan görevliler de dahil olmak üzere arındırılmak suretiyle boşaltılırdı. Buralarda odalara doğrudan çıkan asansörler mevcuttu. O dönem Akın İpek, Verdal Hosta, Zafer Macit'in kendilerine ait araçlarının askeri personelin getirilmesinde kullanıldığını hatırlıyorum. Bu görüşmelere gelen askerlerin sivil olarak gelmesi sebebiyle hangi kuvvet komutanlıklarında ve hangi rütbelerde olduklarını ve isimlerini bilemiyorum. Gelen bu askeri personelin çoğunlukla 40-45 yaşlarında olmalarından üst rütbede şahıslar olduklarını tahmin ediyordum. Gelen bu askeri personelin isim sorgulaması yapılmazdı. Kim olduklarını sadece yanlarında gelen Hususi sorumlusu ve Fetullah Gülen bilirdi."

"Erbakan'ın evinin karşısından taşındım"

FETÖ mensubu askeri personelin örgüte aidiyetinin nasıl güçlendirileceğine dair İstanbul Altunuzade'deki FEM dershanelerinde eğitim aldığına dikkati çeken Haluk S, daha sonra Ankara'da yine örgütün talimatları doğrultusunda şirket kurarak ticaretle uğraşmaya başladığını belirtti.

Talimat gereği Ankara'ya gittiğini bildiren Haluk S, "Yapı içerisinde tebliğ edilen Deniz Kuvvetleri personeli sorumluluğu görevi için Ankara Balgat'ta dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın ikametgahının karşısındaki evden Tarık Tekin kod adlı H.D. tarafından kiralanan binaya geçtim." ifadesini paylaştı.