FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 tutuklama

Amasya merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye gönderilen 26 astsubaydan 12'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 26 astsubayın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 12'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 25 astsubayın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Kayseri, Erzurum, Kırıkkale, Samsun ve Ordu'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 51 astsubay gözaltına alınmıştı.