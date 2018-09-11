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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı kararı

Kayseri merkezli 9 ilde, 27'si muvazzaf 33 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı kararı

Kayseri merkezli 9 ilde, 27'si muvazzaf 33 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

11 Eylül 2018 Salı 10:44
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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı kararı

KAYSERİ 

Kayseri merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanma'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 27'si muvazzaf 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlardan ardışık şekilde aranarak faaliyet yürüttükleri iddia edilen 27'si muvazzaf 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlıların, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

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FETÖOperasyonAskeriMahremYapılanmaGözaltıönce Vatan
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