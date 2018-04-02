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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonunda 57 gözaltı

Konya merkezli 38 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 57'ye yükseldi.

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonunda 57 gözaltı

Konya merkezli 38 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 57'ye yükseldi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 10:28
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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonunda 57 gözaltı

Konya merkezli 38 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerden 15'inin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 57'ye çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 70 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 15 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 57'ye yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 38 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Mart'ta FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonla zanlılardan 42'si gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaFETÖ
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