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FETÖ'nün adliye yapılanmasına 2. iddianame

FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin, aralarında adliye personelinden sorumlu ''sözde imamın'' da bulunduğu 17 şüpheli hakkında onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

FETÖ'nün adliye yapılanmasına 2. iddianame

FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin, aralarında adliye personelinden sorumlu ''sözde imamın'' da bulunduğu 17 şüpheli hakkında onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

15 Mart 2017 Çarşamba 15:49
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FETÖ'nün adliye yapılanmasına 2. iddianame

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖadliye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ikinci iddianamede, aralarında adliye personelinden sorumlu ''sözde imamın'' da bulunduğu 9'u tutuklu 17 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye'' olmak suçundan onbeşer yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, örgütün adliye yapılanmasına ilişkin Başsavcıvekili Zafer Koç koordinesinde soruşturmalar çok yönlü devam ediyor. Bu kapsamda hazırlanan ikinci iddianamede, 9'u tutuklu, 8'i adli kontrollü olmak üzere toplam 17 şüpheli yer alıyor.

Şüphelilerden 16'sının adliye çalışanı olduğu, birinin ise başka bir kamu kurumunda çalıştığı belirtilen iddianamede, örgüt bünyesinde başka bir kamu kurumunda çalışan şüphelinin adliye personelinden sorumlu ''sözde imam'' olduğu, bu nedenle soruşturmaya dahil edildiği kaydedildi.

Tüm şüphelilerin örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen iddianame, şüphelilerin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde gönderildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖAdliye Yapılanmasıİddianame
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