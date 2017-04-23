FETÖ'nün adliye yapılanması hakim karşısına çıkacak

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına ilişkin 87'si tutuklu 129 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın Silivri'de görülecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili İsmail Uçar koordinesinde, 29 cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda yaklaşık 340 dava açıldı.

İstanbul ağır ceza mahkemelerinde açılan davaların bir kısmı görülmeye devam ederken, bazıları da verilen duruşma tarihlerinde başlayacak.

Bu hafta da örgütün adliye yapılanması hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 87'si tutuklu 129 sanık hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın duruşması, yarın Silivri cezaevinin karşısında yer alan duruşma salonunda yapılacak.

Dava, 25, 26, 27 ve 28 Nisan'da da devam edecek.

Tüm şüpheliler hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, 103 zabıt katibi, 8 mübaşir, 2 bilgisayar işletmeni, 3 yazı işleri müdürü, 2 icra müdürü, 2 teknisyen, 2 öğretmen, 3 hemşire, 1 bilgisayar mühendisi, 2 özel sektör ve 1 ev hanımı olmak üzere 129 şüpheliden 120'sinin adliye personeli, 9'unun ise farklı meslek gruplarına mensup olduğu belirtiliyor.

İddianamede, 122 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock/Eagle'' kullandığı, bunlardan 117'sinin adliye personeli olduğu kaydediliyor.

İddianamede, dosya kapsamında hemşire, öğretmen, ev hanımı, bilgisayar mühendisi ve özel sektörde çalışan şüphelilerin adliye çalışanı personelle ilgili örgüt adına sorumlu ''imamlık'' görevi yapmaları nedeniyle bu soruşturmaya dahil edildiği anlatılıyor.