Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Hafif yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89239
ALTIN
144.945
DOLAR
3.7465
STERLIN
4.5813
EURO
3.9952
Şehit Sekin'in ismiyle binlerce hastaya şifa sunulacak
Şehit Sekin'in ismiyle binlerce hastaya...
Toplu taşımada 'sivil' denetim
Toplu taşımada 'sivil' denetim
Tek atomda veri depolamaya olanak veren teknik geliştirildi
Tek atomda veri depolamaya olanak...
Kaya ve Himalaya tuzu kullanımına dikkat
Kaya ve Himalaya tuzu kullanımına...
KPSS sorusu beni gururlandırdı
KPSS sorusu beni gururlandırdı

FETÖ'nün Adli Tıp yapılanması hakkında iddianame hazırlandı

FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, 37'si tutuklu 52 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

FETÖ'nün Adli Tıp yapılanması hakkında iddianame hazırlandı

FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, 37'si tutuklu 52 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

13 Mart 2017 Pazartesi 16:34
5 Okunma
FETÖ'nün Adli Tıp yapılanması hakkında iddianame hazırlandı

İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da bulunduğu 37'si tutuklu 52 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Özgür Metin tarafından, örgütün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. 

Soruşturma sonucunda hazırlanan 161 sayfalık iddianamede, 37'si tutuklu 3'i firari 52 şüpheli yer aldı. İddianamede, 12 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

FETÖ'ye ilişkin bilgilerin yanı sıra örgütün eylemleri ve kurumlardaki yapılanmasının anlatıldığı iddianamede, şüphelilerden ele geçirilen dokümanlar sıralandı.

Şüphelilerden 40'ının örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu kaydedilen iddianamede, ByLock programına ilişkin bilgilere de yer verildi. İddianamede, tüm şüphelilerin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin, 15 gün içerisinde iddianameyi inceleyerek, reddi veya kabulüne ilişkin karar vermesi bekleniyor. 

İddianamenin kabulü halinde şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖAdli TıpYapılanmaİddianame
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Sekin'in ismiyle binlerce hastaya şifa sunulacak
Şehit Sekin'in ismiyle binlerce hastaya şifa sunulacak
Memur-Sen'den 4/C'liler için Kamu Başdenetçiliğine başvuru
Memur-Sen'den 4/C'liler için Kamu Başdenetçiliğine başvuru
Bakan Müezzinoğlu STK'larla buluştu
Bakan Müezzinoğlu STK'larla buluştu
Kurtulmuş: Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir
Kurtulmuş: Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir
Toplu taşımada 'sivil' denetim
Toplu taşımada 'sivil' denetim
Kars'taki 'FETÖ ana davası' başladı
Kars'taki 'FETÖ ana davası' başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ