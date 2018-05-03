FETÖ'nün 'A5' kategorisindeki üyesine hapis cezası

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilgili davada yargılanan tutuklu sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada FETÖ'nün örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı "A5" kategorisinde yer aldığı tespit edilen sanık Mevlut Özbahçe ile avukatı hazır bulundu.

Savunmasında FETÖ'yle ilişkisi bulunmadığını iddia eden Özbahçe, "Örgüt üyesi değilim. Okul, Bank Asya ile ilişkim yoktur. ByLock kullanmadım. Gazete ve dergi aboneliğim yoktur. Örgütle mücadele ettim. Onun için beni hedef koyup komplo kurmuş olabilirler. Kayınvalidem yurt dışındaydı, onunla konuşmak için çeşitli programlar kullandım. Örgüt talimatıyla ByLock kullanmam söz konusu değil." diye konuştu.

Mahkeme başkanı, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında sanığın, örgütteki konumunun FETÖ'ye teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedeki kişileri ifade eden "A5" kategorisinde olduğu, ByLock kullandığı, terör örgütü FETÖ/PDY ile organik bağı bulunduğu ve örgütün hiyerarşik yapısında yer alıp emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Özbahçe'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.