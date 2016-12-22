Hatay'da

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması

'na (

FETÖ/PDY

) yönelik soruşturma kapsamında 7'si tutuklu, 4'ü firari 21 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan on beşer yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanan şüphelilere yönelik soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 7'si tutuklu 4'ü firari 21 şüpheli hakkında "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan on beşer yıl hapis cezası talep edildi.

İddianamede, şüphelilerin kırmızı renkli listedeki (uygulamayı sıklıkla kullandığı teyit edilenler) "ByLock" kullanıcıları olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

AA