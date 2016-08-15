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FETÖ mensupları hayatını altüst etti

Osmaniye'de okul müdürlüğü yaparken FETÖ mensubu öğretmenler tarafından zemini hazırlanan suçlama nedeniyle tutuklandı, beraat etmesine karşın örgüt üyesi hakimler tarafından mesleğine dönmesi engellendi.

FETÖ mensupları hayatını altüst etti

Osmaniye'de okul müdürlüğü yaparken FETÖ mensubu öğretmenler tarafından zemini hazırlanan suçlama nedeniyle tutuklandı, beraat etmesine karşın örgüt üyesi hakimler tarafından mesleğine dönmesi engellendi.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 12:36
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FETÖ mensupları hayatını altüst etti

 Osmaniye'de 2011 yılında okul müdürlüğü yaparken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu öğretmenler tarafından zemini hazırlanan suçlama nedeniyle tutuklandığını, beraat etmesine karşın örgüt üyesi hakimler tarafından mesleğine dönmesinin engellendiğini belirten Ekrem Can, yaşadığı zor günleri unutamıyor.

Can, yaptığı açıklamada, Düziçi ilçesindeki Pirsultanlı İlköğretim Okulundan müdür olarak görev yaptığı 2011 yılında FETÖ mensubu öğretmenlerin kandırdıkları bazı öğrencilerin yaptığı "cinsel istismar"suçlaması nedeniyle hayatının altüst olduğunu söyledi.

Görevi sırasında FETÖ mensubu öğretmenler ile sorun yaşadığını anlatan Can, bir öğretmenin matematik dersinde ders işlemek yerine FETÖ elebaşının sohbetlerini anlattığını belirtti.

Can, bu örgüte mensup öğretmenlerle mücadele etmeye çalıştığını ancak bu kişilerin okuldaki sorunlu bir kaç öğrenciyle anlaştığını öne sürerek, "Okuldaki öğrencilerle 'Bu öğretmeni okuldan attıracağız' diyerek anlaşmışlar. Öğrencilere 'Siz bu yıl 7. sınıftasınız bu öğretmen gelecek yıl sizi rahat bırakmaz' diyerek bunları örgütlüyorlar. Bunlar da kendi çevresinde birkaç arkadaşıyla anlaşarak beni cinsel tacizle suçladılar." dedi.

Öğrencilerine tehditle ifade verdirerek kendisine iftira attırıldığını ifade eden Can, suçlama sonrası tutuklandığını, o dönem kendisini tutuklayan hakimin ise şu an FETÖ mensubu olduğu için açığa alındığını belirtti.

''FETÖ mensubu hakimler örgüt çıkarları doğrultusunda karar verdi''

Tutuklandıktan sonra çıktığı ilk mahkemede tahliye olduğunu ve süreç içinde beraat ettiğini aktaran Can, şunları söyledi:

"Beraat kararım Yargıtay tarafından onandı. Beraat kararım onandıktan sonra 2012 yılının başlarında Malatya'ya sürgün edildim. Burada göreve devam ederken Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Eylül 2012'de devlet memurluğundan ihraç edildim. Ben de Malatya İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması için dava açtım. Mahkeme yürütmeyi durdurmayı reddetti. Esastan görüşme için temmuz ayına gün verdiler. Orada da davayı kaybettim. 2013 yılında davayı Danıştay'a temyiz başvurusu yaptım fakat orası da reddetti. 

Aleyhimde kararı veren hakimler şu anda FETÖ'cü oldukları için açığı alınmış durumda. Adli mahkeme tutanaklarında FETÖ'cülerin bana komplo kurduklarını belirtmiş olmamdan dolayı idari mahkemelerdeki FETÖ'cüler bu ibareye bakarak hep aleyhimde karar verdiler. Suçsuz olduğum halde göreve dönmemi engellediler. Bunlar zincirleme olarak birbirini tanıyan örgüte mensup kişilerdir. Ben bunlardan davacı ve şikayetçiyim. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra halkımıza kurşun sıkan, seçilmiş hükümete darbe yapmaya çalışan bu kişilerden şikayetçiyim. Bana yaşattıklarından dolayı suç duyurusunda bulunuyorum."

Can, FETÖ mensubu hakim ve savcıların mahkemelerde Türk milleti adına karar vermediklerinin altını çizerek, her zaman örgüt çıkarları doğrultusunda karar verdiğini kaydetti.

"Bana bunu yapanlara hakkımı helal etmiyorum"

Can, meslekten ihraç edildikten sonra ailevi olarak büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatarak, işsiz kalınca büyük bir çıkmaza girdiğini söyledi.

"Bana bunu yapanlara hakkımı helal etmiyorum" diyen Can, "Eşime ve çocuklarıma çok büyük acılar yaşattılar, kendimden çok onların adına üzülüyorum. Beni ramazan ayının üçüncü günü tutukladılar. Bunlar çok zalimce şeyler. Ben işsiz kaldım, aç kaldım, toplumdaki kariyerim yerle bir oldu. Ekonomik olarak çok zorluk yaşadım. Şu an telefon satışı yapan dükkanım var onu işletiyorum." dedi.

Can, mesleğine geri dönebilmenin hayaliyle yaşadığını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 12:39
Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖMalatya
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