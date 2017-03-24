FETÖ kumpasına Yargıtay engeli

KONYA

Konya'da Fetullahçı FETÖ/PDY üyelerince asılsız delillerle şirketine operasyon düzenlendiği iddia edilen iş adamı Nusret Argun hakkında yerel mahkemenin verdiği 177 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezası kararı, Yargıtay tarafından bozuldu.

Argun'un avukatı Battal Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda "Okyanus davası" olarak bilinen olayda, Konya'da ticaretle uğraşan Nusret Argun ve 233 kişiye yönelik 2008'de operasyon düzenlendiğini söyledi.

Yargıtay sanıklar hakkındaki hükmü kaldırdı

Adana'daki kapatılan özel yetkili 8. Ağır Ceza Mahkemesince müvekkiline 177 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildiğini anımsatan Özer, başvuruları üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesinin tüm sanıklar hakkındaki hükmü kaldırdığını dile getirdi.

Yargıtayın, yerel mahkeme kararının gerekçe içermediğini belirttiğine dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Yargıtay, iddianame okunmayarak savunma hakkının kısıtlandığına, bazı sanıklar hakkında esas hakkında mütalaa alınmadan karar verildiğine, savunmanın hazır ettiği tanıklar dinlenmeyerek savunma hakkının kısıtlandığına, kovuşturmada dinlenmeyen tanıkların beyanlarının yasaya aykırı olarak hükme esas alındığına işaret etti. Ayrıca, müdafi isteyen sanığın talebinin yasaya aykırı reddedildiğine, adalet müfettişlerinin iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme kararı verilmesini mahkemeden talep etme yetkileri bulunmadığı halde yetkisiz olarak talep edilip alınmış hakim kararına dayanılarak alınan iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirleri sonucu elde edilen delillerin hükme esas alındığı vurgulandı."