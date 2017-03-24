Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89757
ALTIN
144.864
DOLAR
3.6235
STERLIN
4.5246
EURO
3.9132
MotoGP'de sezon başlıyor
MotoGP'de sezon başlıyor
6 film vizyona girecek
6 film vizyona girecek
Futbolculara 'ağrı kesici' uyarısı
Futbolculara 'ağrı kesici' uyarısı
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 5. hafta heyecanı
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 5....
Formula 1'de yeni sezon başlıyor
Formula 1'de yeni sezon başlıyor

FETÖ kumpasına Yargıtay engeli

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, FETÖ/PDY üyelerince şirketine operasyon yapıldığını ileri süren iş adamı Nusret Argun hakkında yerel mahkemenin verdiği 177 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezası kararını bozdu.

FETÖ kumpasına Yargıtay engeli

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, FETÖ/PDY üyelerince şirketine operasyon yapıldığını ileri süren iş adamı Nusret Argun hakkında yerel mahkemenin verdiği 177 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezası kararını bozdu.

24 Mart 2017 Cuma 11:57
5 Okunma
FETÖ kumpasına Yargıtay engeli

KONYA 

Konya'da Fetullahçı FETÖ/PDY üyelerince asılsız delillerle şirketine operasyon düzenlendiği iddia edilen iş adamı Nusret Argun hakkında yerel mahkemenin verdiği 177 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezası kararı, Yargıtay tarafından bozuldu.

Argun'un avukatı Battal Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda "Okyanus davası" olarak bilinen olayda, Konya'da ticaretle uğraşan Nusret Argun ve 233 kişiye yönelik 2008'de operasyon düzenlendiğini söyledi.

Yargıtay sanıklar hakkındaki hükmü kaldırdı

Adana'daki kapatılan özel yetkili 8. Ağır Ceza Mahkemesince müvekkiline 177 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildiğini anımsatan Özer, başvuruları üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesinin tüm sanıklar hakkındaki hükmü kaldırdığını dile getirdi.

Yargıtayın, yerel mahkeme kararının gerekçe içermediğini belirttiğine dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Yargıtay, iddianame okunmayarak savunma hakkının kısıtlandığına, bazı sanıklar hakkında esas hakkında mütalaa alınmadan karar verildiğine, savunmanın hazır ettiği tanıklar dinlenmeyerek savunma hakkının kısıtlandığına, kovuşturmada dinlenmeyen tanıkların beyanlarının yasaya aykırı olarak hükme esas alındığına işaret etti. Ayrıca, müdafi isteyen sanığın talebinin yasaya aykırı reddedildiğine, adalet müfettişlerinin iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme kararı verilmesini mahkemeden talep etme yetkileri bulunmadığı halde yetkisiz olarak talep edilip alınmış hakim kararına dayanılarak alınan iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirleri sonucu elde edilen delillerin hükme esas alındığı vurgulandı."

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖKumpasYargıtayEngelönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Elektronik cihaz yasağına rağmen THY'yi tercih ederiz'
'Elektronik cihaz yasağına rağmen THY'yi tercih ederiz'
SSM'nin mektubu "15 Temmuz" yanlışından döndürdü
SSM'nin mektubu "15 Temmuz" yanlışından döndürdü
İstanbul'da Kurtkapanı-2 operasyonu
İstanbul'da Kurtkapanı-2 operasyonu
Adana'da Kanadalı şüpheli DEAŞ üyeliğinden tutuklandı
Adana'da Kanadalı şüpheli DEAŞ üyeliğinden tutuklandı
Bakan Çelik: Adana’da ekmekte herhangi bir GDO tespit edilmemiştir
Bakan Çelik: Adana’da ekmekte herhangi bir GDO tespit edilmemiştir
Eski DBP Eş Genel Başkanı Ayna gözaltına alındı
Eski DBP Eş Genel Başkanı Ayna gözaltına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ