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FETÖ kendini kanıtlayan 'şakirtleri' sınav sorularıyla ödüllendirmiş

Erzurum'daki FETÖ iddianamesinde, terör örgütünün devlete sızmak ve mensuplarını ödüllendirmek için görevlerini başarıyla yapan "şakirtleri", sınav sorularını vererek kamu kurumlarına yerleştirdiği belirtildi.

FETÖ kendini kanıtlayan 'şakirtleri' sınav sorularıyla ödüllendirmiş

Erzurum'daki FETÖ iddianamesinde, terör örgütünün devlete sızmak ve mensuplarını ödüllendirmek için görevlerini başarıyla yapan "şakirtleri", sınav sorularını vererek kamu kurumlarına yerleştirdiği belirtildi.

26 Ocak 2017 Perşembe 13:16
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FETÖ kendini kanıtlayan 'şakirtleri' sınav sorularıyla ödüllendirmiş

ERZURUM - Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, eski Cihan Haber Ajansı Bölge Müdürü ve eski Zaman Gazetesi Erzurum Yayın Temsilcisi Ersin Demirci ile daha önce söz konusu gazete ve haber ajansında aynı görevleri yapmasının ardından kapatılan Erzurum Özel Şifa Hastanesinde basın ve protokol müdürlüğüne getirilen Esalettin Gül hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Gül ve Demirci hakkında hazırlanan 17 sayfalık iddianame, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hiyerarşik yapılanmasına ilişkin bilgiler aktarılan FETÖ'nün 46 yıldır temel hedefinin Türkiye'de devletin anayasal kurumlarını ele geçirmek olduğu bildirildi.

Mahrem yapı mensupları, deşifre olmamak için teknolojiden uzak durmuş

İddianamede, eğitimler sırasında örgütle bağı olmayan kişiler hakkında çetele ve not kağıtları vasıtasıyla elde edilen istihbari nitelikli bilgilerin kara propaganda ya da bu kişileri zor durumda bırakmak için kullanıldığı belirtilerek, mahrem yapıda faaliyet gösteren "imamlar"ın hassas kurumlarda görev yapmaları nedeniyle takip edilmemek amacıyla diğerlerine nazaran daha fazla önlem aldıkları ve teknolojiden kontrollü seviyede yararlandıkları aktarıldı.

"Şakirtler" adeta ilizyon yapıp örgütün gerçek niyetini saklamış

İddianamede, "şakirt yapılanması"nın mahrem yapılanmaya göre daha "masum" gözüktüğü belirtilen iddianamede, "şakirtlerin" yardım faaliyetleri, burslar ve Türkçe Olimpiyatları gibi göze hoş gelebilen faaliyetlerinin aslında bir illüzyon olup, örgütün gerçek niyetini sakladığı kaydedildi.

Verilen görevleri yapan "şakirtler", kamu kurumlarına yerleştirildi

FETÖ'nün, coğrafi örgütlenme yanında, mensuplarının sosyal statüleri ve görevlerine göre "mahrem" ve "şakirt" diye iki ana kol olarak yapılandığı aktarılan iddianamede, örgütün hem devlete sızmak hem de mensuplarını ödüllendirmek amacıyla görevlerini başarıyla yapan "şakirtlere" sınav sorularını vererek kamu kurumlarına yerleştirdiği belirtildi.

İddianamede, sanıklar Esalettin Gül ve Ersin Demirci'nin FETÖ/PDY'ye ait basın ve yayın organlarından Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı'nda bölge müdürü olarak görev yaptıkları ve 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/PDY'nin Milli Güvenlik Kurulu kararı ile "terör örgütü" ilan edilmesine rağmen örgüt faaliyetlerine devam ettikleri kaydedildi.

Gülen'in talimatlarını örgüt mensuplarına aktarmış

Gül'ün de görevlerini Demirci'ye devrettikten sonra örgütün finans kaynaklarından Özel Şifa Hastanesinde basın ve protokol müdürü olarak görev yaptığı, 17-25 Aralık'tan sonra örgütle irtibatını kesmediği, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi aracılığıyla ilettiği talimatları canlı kurye olarak örgüt mensuplarına aktardığı ve terör örgütünün sosyal medya faaliyetleri içinde paylaşımlar yaptığı iddia edildi.

AA

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