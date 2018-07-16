Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89697
ALTIN
193.077
DOLAR
4.8344
STERLİN
6.4031
EURO
5.6597
Altında EFT dönemi başladı
Altında EFT dönemi başladı
657 yıllık gurur
657 yıllık gurur
Yanıkta en etkili ilk yardım
Yanıkta en etkili ilk yardım
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var mısın?
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var...
YÖK'ten TODAİE kararı
YÖK'ten TODAİE kararı Türkiye ve...

FETÖ kamp görevlisinden gazetecilere provokasyon

FETÖ kampı önünde toplanan Türk toplumunun gösterilerini takip etmek amacıyla bulunan Türk gazeteciler ise FETÖ militanları tarafından provoke edilmeye çalışıldı.

FETÖ kamp görevlisinden gazetecilere provokasyon

FETÖ kampı önünde toplanan Türk toplumunun gösterilerini takip etmek amacıyla bulunan Türk gazeteciler ise FETÖ militanları tarafından provoke edilmeye çalışıldı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:18
0 Okunma
FETÖ kamp görevlisinden gazetecilere provokasyon

Anadolu Ajansı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki terör kampını havadan görüntüledi.

FETÖ kamp görevlisinden gazetecilere provokasyon

FETÖ kampı önünde toplanan Türk toplumunun gösterilerini takip etmek amacıyla bulunan Türk gazeteciler ise FETÖ militanları tarafından provoke edilmeye çalışıldı.

İsmini "Fethi" olarak açıklayan görevli, soyadının sorulmasına "Hangisini söyleyeyim." diye yanıt verdi.

Gazetecilerin fotoğraflarını çeken FETÖ militanı, aynı zamanda provokatif sözler kullandı. 

AA muhabiri özel alana girilmemesine rağmen, gazetecileri çekme nedenini sorması üzerine FETÖ kampı görevlisinin agresif tavırları dikkati çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPensilvanyaTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Özel Harekatı vuran FETÖ'cülerin PKK'lı teröristlerden farkı yoktu'
'Özel Harekatı vuran FETÖ'cülerin PKK'lı teröristlerden farkı yoktu'
FETÖ şüphelisi eski hava pilot üsteğmen için hapis istemi
FETÖ şüphelisi eski hava pilot üsteğmen için hapis istemi
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 187 oldu
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 187 oldu
Erdoğan ile Trump görüştü
Erdoğan ile Trump görüştü
İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı
İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı
'O gün teröriste yapmadıklarını vatandaşa yaptılar'
'O gün teröriste yapmadıklarını vatandaşa yaptılar'
MİT tırları davasında ara karar
MİT tırları davasında ara karar
Yargıtay ile Danıştaya yeni üyeler seçildi
Yargıtay ile Danıştaya yeni üyeler seçildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ