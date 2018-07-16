Anadolu Ajansı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki terör kampını havadan görüntüledi.
FETÖ kamp görevlisinden gazetecilere provokasyon
FETÖ kampı önünde toplanan Türk toplumunun gösterilerini takip etmek amacıyla bulunan Türk gazeteciler ise FETÖ militanları tarafından provoke edilmeye çalışıldı.
İsmini "Fethi" olarak açıklayan görevli, soyadının sorulmasına "Hangisini söyleyeyim." diye yanıt verdi.
Gazetecilerin fotoğraflarını çeken FETÖ militanı, aynı zamanda provokatif sözler kullandı.
AA muhabiri özel alana girilmemesine rağmen, gazetecileri çekme nedenini sorması üzerine FETÖ kampı görevlisinin agresif tavırları dikkati çekti.
AA