FETÖ kaçak akaryakıttan himmet almış

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 316 sayfa, 22 klasör ekten oluşan FETÖ iddianamesinde, bazı müştekilerin ifadeleri, tutuksuz sanıklardan meslekten ihraç edilen vergi müfettişi Mevlüt Y. hakkındaki tanık beyanları ve deliller de yer alıyor.

"FETÖ'ye aylık toplanan himmet miktarı 8 milyon lira"

Gizli tanık "Umut" ifadesinde, akaryakıt ticaretiyle uğraşan bir firmanın ortakları M.K. ve S.D. ile çocukları N.K, S.D. ve S.D'nin bahse konu terör örgütü ile yakın ilişki içerisinde olduklarını iddia etti.

Bu kişilerin, sanıklardan Ahmet T, Nurettin O. ve Şaban M. ile yakın irtibatı olduğunu öne süren gizli tanık, bu grubun, bir akaryakıt istasyonunun kiralanması karşılığı her ay bir tanker akaryakıt tutarı parayı FETÖ'ye bağlantılı gruba elden nakit olarak himmet verdiğini ileri süren gizli tanık, "Bahse konu para, Ahmet T'nin yönlendirdiği 'Hoca' lakaplı şahıslara şirket muhasebecisi tarafından elden verilmiştir. Bu paranın daha sonra Mehmet F'ye, ardından üst tahsildarlara, oradan da Ankara'ya araçla götürüldüğünü biliyorum. 2015 yılı itibarıyla Kayseri'den FETÖ'ye aylık toplanan himmet miktarının 8 milyon lira olduğunu duydum." ifadelerine yer verdi.

Gizli tanık, M.K. ile Suat S, İbrahim G, Ahmet T, Şaban M, Nureddin O. ve Hamdi K'nin ayda bir toplanarak ödenecek himmet miktarlarını belirlediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"2005 yılında S.D. askerden geldikten sonra şirketin yüzde 100 büyüyeceğini söyledi. Bu süre içerisinde Iğdır, Ağrı, Mersin, Gaziantep'ten kaçak akaryakıt gelmeye başladı. Kaçak akaryakıt, istasyonlarda satışa sunuldu. Bu şekilde yüksek kar marjı elde edildi. Aynı süre içerisinde FETÖ ile irtibatlı bazı kurum ve kuruluşlara da açıktan bağışlar yapıldı. Aylık bir tanker yakıt bedeli himmet parası olarak ödenmesi işi 2006 yılı sonuna kadar devam etti. 2006 yılı itibarıyla 1,5 milyon lira net kar elde edilmişti. Bu tespitten sonra ödenecek himmet miktarı, aylık bir tanker yakıt bedeline ilaveten oturmalarda belirlenen ilave rakamlar elden ödeniyordu. Hoca lakaplı tahsildarları bazen Ahmet T, bazen Suat S, bazen de Nurettin O. gönderiyordu. Para yine Mehmet F'de toplanıyordu."

Öğrencilere kiraladığı evlerini örgüte hibe etmesi istenmiş

Müşteki H.C. ise ifadesinde, Kayseri'nin Talas ilçesindeki 2 evini, 2004'te 6 bin avroya "Mustafa" isimli kişiye kiraya verdiğini belirtti.

Bu kişinin, kira ödemesi için bir ay süre istediğini ve evde öğrencilerin kalacağını söylediğini belirten H.C, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak kirayı ödemediler. Ben de paramı almak için sürekli bu iş yerine gidip geldim. Burada, maliyede vergi incelemesinde çalışan üst düzey görevli olduğunu söyledikleri Mevlüt Y. ile tanıştırdılar. Mevlüt Y, firmamın ismini söyleyerek tehditvari konuşmalarla bu parayı almayacağımı ve bir yıl daha öğrencilerin ücretsiz evlerde oturacağını iletti. Firmama ve bana zarar gelebileceğini düşündüm. Bu nedenle tekliflerini kabul ettim."

H.C, sonraki süreçte Mevlüt Y'nin, kamu gücünü kullanarak firmanın hesaplarını incelediğini, haksız yere 600-650 bin lira ceza tahakkuk ettirildiğini, uzlaşmayla 320 bin lira olarak ödediğini, bu yüzden iflasa sürüklendiğini anlattı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 316 sayfa ve 22 klasör ekten oluşan iddianame kapsamında 71 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanacak.