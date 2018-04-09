FETÖ itirafçılarla çözülüyor

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma ve operasyonlar kapsamında elde edilen veriler, örgütün çözülmesinde ve deşifre olmasında etkin rol oynadı. Devam eden soruşturmalar neticesinde, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunduğu belirlenen şüphelilerin verdiği ifadelerden yola çıkılarak FETÖ'nün eğitim, ünite ve sivil yapılanmaları tek tek deşifre edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, daha önce alınan ifadeler doğrultusunda Kasım 2017'den bu yana örgüt şemasının askeri yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen ve örgütün askeri personel içerisine sızdırdığı kişilere "mahrem imamlık" yaptığı belirlenen 207 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda da örgütün TSK'deki kripto yapılanmasında yer alan 952 asker gözaltına alındı. Bunlardan 408'i itirafçı olarak kendilerini nasıl gizlediklerine ilişkin bilgiler verirken, 196'sı tutuklandı.

Etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin verdiği ifadeler kapsamında çıkarılan örgüt şemasının, firari Adil Öksüz ve tutuklu bulunan Kemal Batmaz'a kadar uzandığı, bu kişiler hakkında elde edilen bilgilerin ilgili savcılıklara gönderildiği belirtildi.

Şemalar itirafçıları tetikledi

Özellikle itirafçı olan kişilere gösterilen detaylı şemalar, bu kişilerin örgütün sırlarını anlatmasında da kilit rol oynadı. Şemayı gören FETÖ/PDY üyesi şüpheliler, kendilerinin şema kapsamında örgütün hangi kademesinde yer aldığını, başka kimlerin olduğunu anlattı.

Örgüt şemasını hazırlamak için adeta iğneyle kuyu kazan polis, örgütün gizliliği ön planda tutup, devletin içine sızmak için oluşturduğu birimlere ilişkin ayrıntılara ulaştı, belirlenen şüpheliler sayesinde yapılanmanın kilit pozisyonlarında görev alan kişiler tespit edildi.

Aynı zamanda alınan ifadeler doğrultusunda örgütün yapılanması tamamen deşifre edilerek, şemalarda yer alan örgüt üyelerinin görevlerinin detaylı şekilde açıklandığı "FETÖ sözlüğü" oluşturuldu.

Derin yapıyı sivil yapılanma perdeledi

Örgütün sivil yapılanmasını oluşturan kademelerin, bölge imamına bağlı olan il imamının, örgüt lideri ve yönetim kadrosu tarafından kararların aynı şekilde uygulanması için il yapılanmasının en son hücre yapılanmasına kadar iletildiği, il imanının altında eyalet imamlarının olduğu, onun altında ise büyük bölge imamının, ardından küçük bölge imamının ve ona bağlı olan öğrenci (ışık) evlerinin bulunduğu, bu yapılanmalarda yer alan kişi sayısının ise illerin durumuna göre değiştiği tespit edildi.

Örgütün bu kısmının ağırlıklı olarak, örgütün finansmanını sağlayan bağış, himmet, burs, zekat, gazete ve dergi abonelikleri edinme rolü oynadığı, yürütülen faaliyetlerde dini ve milli değerlerin sömürü aracı olarak kullanıldığı, devlet ve toplum nazarında "cemaat" veya "hizmet hareketi" algısı oluşturularak örgütün devleti ele geçirmeye yönelik gerçek ve derin yapısının perdelendiği saptandı.

Ayrıca "tedbir" adı altında kod isim kullanılarak gizliliğe riayet edildiği, yapıya dışarıdan bakıldığında devlet ve toplum açısından herhangi bir endişenin oluşmaması açısından, gizlilik konusunda örgütün mahrem alanları olarak tabir edilen kısımlarındaki kadar birtakım katı uygulamaların bulunmadığı anlaşıldı.

Devletin kılcal damarlarına eğitim yapılanmasıyla girdiler

Örgütün eğitim yapılanmasının ise bölge eğitim danışmanı, il eğitim danışmanı, il yurtlar mesulü, il mezuncu mesulü, il üniversite mesulü, il lise mesulü, ilköğretim mesulü, eyalet talebe mesulü, eyalet üniversite mesulü, eyalet lise mesulü, eyalet ilköğretim mesulü, büyük bölge talebe mesulü, büyük bölge üniversite mesulü, büyük bölge lise mesulü, büyük bölge ilköğretim mesulü, bölge talebe mesulü, bölge üniversite mesulü, bölge lise mesulü, bölge ilköğretim mesulü, talebe mesulü, şehir dışı talebe mesulü adları altında görev dağılımın sıralandığı belirlendi.

Eğitim yapılanmasının bir kolu olan "gezici doktor"un görevinin, her dönem polis ve askeri okulların bulunduğu şehirleri dolaşarak ilin eğitim danışmanı ve ser doktorlarıyla toplantı yapmak, bu kişilere bağlı öğrenciler hakkında bilgi alıp, bir nevi doktor ve ser doktorları kontrol edip denetlemek olduğu saptandı.

Yine yapılanmada yer alan "asistan"ların, polis ve askeri okullarda eğitim gören her devreden ayrı ayrı sorumlu oldukları, zaman zaman şehir dışı talebe mesullerinin öğrencilerle buluştuğu eve gelip öğrencilerle görüşme yaptıkları, öğrencilerden okul ve komutanlar hakkında bilgi aldıkları, harp okullarında okuyan örgüte mensup askeri öğrencilerin, kendi dönemlerinden sorumlu asistanları tanımadıkları fakat asistanların sorumluluğunu yürüttükleri dönem öğrencileri ile ilgili her türlü bilgiye sahip oldukları alınan ifadelerden ortaya çıkarıldı.