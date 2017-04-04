"FETÖ ile mücadele konusunda devletin kuralları esastır"

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, "FETÖ ile mücadele konusunda devletin kuralları ve kurumlarının ilkeleri esastır. Kanun var, yargı var. Burada esneklik alanı yok." dedi.

Dedeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" Yükseköğretim Kurulunca 28 Şubat'ta açığa alınan Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un yerine rektörlüğe vekaleten atandığını hatırlattı.

EÜ'nün Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayan Hatice Beril Dedeoğlu, "Eğitim ve araştırma anlamında köklü geleneğe sahip EÜ'nün kurumsal yapısını iyi biliyorum. Bu anlamda eğitim kalitesini yükseltme ve çağdaş eğitim modellerini uygulama konusunda gayret içerisinde olacağım. Ege Üniversitesinin dünyadaki görünürlüğünü artırmayı, onu kalite referansı açısından daha üst noktalara taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Büyük üniversitelerde yönetimin tek kişiye bağlı olmaması gerektiğine dikkati çeken Dedeoğlu, öğrencileri önceleyen bir üniversite olma konusunda da ısrarcı olduğunu dile getirdi.

FETÖ ile mücadele

FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik çalışmalara değinen Prof. Dr. Dedeoğlu, "FETÖ ile mücadele konusunda devletin kuralları ve kurumlarının ilkeleri esastır. Kanun var, yargı var. Burada esneklik alanı yok." ifadelerini kullandı.

Hatice Beril Dedeoğlu, üniversitede daha önce başlatılan idari soruşturmalarla ilgili soruşturma ve inceleme ekiplerini değiştirmek durumunda kaldıklarını anımsattı.

FETÖ ile mücadelede şaibeye izin vermeyeceklerini vurgulayan Dedeoğlu, "Bu, hem hakkında soruşturma olanlar hem de soruşturma yapanlar açısından bir şaibenin önüne geçmek adına önemliydi. Benden önceki rektörümüz zamanında atanan soruşturma jürilerini genişleterek değişikliğe uğrattık. O dönemde görev yapan arkadaşlarımız da var. Burada iptal etme gibi durum söz konusu değil." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Dedeoğlu, göreve geldikten sonra 9 dekan vekilini değiştirdiğini de sözlerine ekledi.