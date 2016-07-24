FETÖ ile bağlantılı 28 dernek kapatıldı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin ardından örgütle bağlantılı 46 kurum kapatıldı, bir jandarma binbaşı görevden uzaklaştırıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da devletin ve milletin varlığını, birliğini, halkın can ve mal güvenliğini, demokrasiyi hedef alan FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yönelik mücadele kapsamında, dün yürürlüğe giren 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde FETÖ ile bağlantılı 28 dernek, 10 okul, 4 özel yurt, 3 eğitim vakfı ve bir sendika olmak üzere 46 kurumun kapatıldığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu kapsamında bir jandarma binbaşının da görevden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesince, bugüne kadar 4 personelin açığa alındığı, 2 personelin görevden alındığı, 2 personelin de kurumla ilişiğinin kesildiği aktarıldı.