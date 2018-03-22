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FETÖ 'hücre evinde' saklanmayı ibadet saydı

FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı "Falcon" üzerinden gönderilen mesajlarında, "modern mağara" olarak nitelendirdikleri "gaybubet" adlı hücre evlerinde saklanmayı ibadet olarak gördükleri ortaya çıktı.

FETÖ 'hücre evinde' saklanmayı ibadet saydı

FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı "Falcon" üzerinden gönderilen mesajlarında, "modern mağara" olarak nitelendirdikleri "gaybubet" adlı hücre evlerinde saklanmayı ibadet olarak gördükleri ortaya çıktı.

22 Mart 2018 Perşembe 14:49
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FETÖ 'hücre evinde' saklanmayı ibadet saydı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde saklanmayı ibadet olarak gördükleri belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye, örgütün son dönemlerde haberleşme ve iletişimde kullandığı tespit edilen "Falcon" üzerinden gönderilen mesajların deşifre edilmesi, örgütün sapkın düşüncelerini gözler önüne serdi.

Üyelerini diri tutmak, çözülmeleri önlemek için uygulama üzerinden çeşitli talimatlar gönderen örgüt yöneticileri, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde saklanmaya devam edilmesine yönelik talimatlarını aktardı.

Kurulan gruplarla çok sayıda örgüt mensubuna aynı anda ulaşan örgüt yöneticileri, hücre evlerinde dikkat edilecek hususlarla ilgili de bilgi verdi.

"Modern mağara" benzetmesi

Örgüt, "gaybubet" adındaki hücre evlerini "modern mağara" olarak nitelendirdi. Bu yerlerde saklanmanın ödül olacağı ileri sürüldü.

"Falcon"dan gönderilen mesajlarda, hücre evlerinde saklanmak ibadet sayıldı. Bu konuyla ilgili gönderilen bir mesajda, "Gaybubette geçirdiğimiz her dakika, bir gün ibadet yerine geçiyor." ifadeleri yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖGaybubetFalcon
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